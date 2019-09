El Calaf reacciona ràpid per guanyar el Cardedeu i seguir invicte al capdavant

El Cardedeu i el Calaf van disputar un partit intens, igualat i lluitat fins al final, en què els anoiencs van saber mantenir l'avantatge per endur-se una victòria valuosa a domicili i sumar un nou triomf que els alça a la primera posició del campionat, en aconseguir els 9 punts possibles.

El conjunt visitant va mostrar solidesa defensiva per endur-se el triomf de Cardedeu, on es van aconseguir avançar, passats els primers 20 minuts de partit, mitjançant Martínez, que va definir de forma excepcional després de múltiples oportunitats errades pel conjunt calafí. Els locals amb prou feines havien arribat un parell de vegades a la porteria defensada per Armengol i els protagonistes es van retirar cap als vestidors amb un marcador just, tenint en compte les aproximacions d'un i altre equip.

En l'inici del segon temps, el Cardedeu va sortir amb més intensitat en busca de l'empat, i ho va aconseguir al minut 55 gràcies a Beltran (1-1). Però poc va durar l'alegria als locals, que van veure com, just després, el Calaf aconseguia foradar la porteria amb un xut que va treure les teranyines de la porteria local i que va posar el 2-1 en l'electrònic. A partir de llavors, les forces es van anivellar i es va viure un intercanvi de cops sense que cap ocasió arribés a bon port.

En els darrers minuts de partit es van viure uns instants tensos i emocionants, en què ambdós equips es van esforçar al màxim per aconseguir l'objectiu. Finalment, el Calaf va aconseguir que el Cardedeu no s'aproximés amb perillositat a la seva porteria i, per tant, va aconseguir sumar els tres punts en un camp complicat.

La setmana que ve, els jugadors del Calaf rebran a casa la visita del Vic Riuprimer, un dels millors conjunts de la categoria.