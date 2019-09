El Nàstic cadet sentencia a la segona part amb el Llagostera

El Gimnàstic de Manresa cadet entrenat per Sergio Espejo va estrenar la campanya amb una sòlida victòria a domicili, al camp del Llagostera. L'equip visitant va dominar durant la primera meitat però sense encert a tres quarts de camp. Els locals van aguantar les envestides dels visitants i ambdós equips van enfilar el túnel de vestidors amb el marcador inicial. A la represa la dinàmica no va canviar. Els escapulats van ser més superiors i Jordi Puig va ser capaç d'inaugurar el marcador al minut 52. Els gironins van avançar línies per poder empatar però els bagencs van poder sentenciar amb el definitiu 0-2 amb un gol de Nico Olmedo a onze minuts del final. La setmana vinet el Nàstic cadet rebrà el Reus.