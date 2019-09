La trobada de penyes de Manresa acull 130 ciclistes

arxiu particular

noies participants a la trobada arxiu particular

Amb l'assistència de 130 ciclistes, va tenir lloc la trobada anual de penyes ciclistes de Manresa sota l'organització de la Penya Ciclista Bonavista. Hi van participar socis de la Unió Ciclista La Balconada, de l'Esport Ciclista Manresà, del Grup Pirelli, de la Unió Ciclista la Reforma i dels Amics ciclistes de Sant Joan de Vilatorrada i així com els de la Bonavista. La trobada va tenir lloc al restaurant Can Ferrer de Torruella de Baix, les converses, les anècdotes, el bon tarannà, va ser el dominador comú.