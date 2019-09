La Land Rover Party reuneix 700 vehicles a Les Comes

La tretzena edició de la Land Rover Party celebrada al centre Land Rover Experience de Les Comes, situat a la localitat de Súria, ha reunit més de 700 Land Rover participants vinguts d'arreu d'Europa.

El que ja és un dels esdeveniment de Land Rover referència al continent, ha congregat participants de més de 10 països diferents, entre els quals s'hi troben França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Portugal, entre d'altres. La gran afluència d'assistents d'aquesta edició és una mostra més de l'abast d'aquesta gran festa de Land Rover, que s'ha fet un lloc a les agendes de tots els amants de la marca anglesa. El gran atractiu del cap de setmana ha estat el nou Land Rover Defender, un vehicle que s'ha mostrat per primera vegada a Espanya i que va arribar directe del Saló Internacional de Frankfurt. El model que s'ha exposat a Les Comes, atraient totes les mirades, és una de les úniques unitats fabricades a tot el món.

A més, aquesta edició ha estat molt especial, ja que s'ha celebrat el 30è aniversari del Land Rover Discovery. Per aquest motiu, el dissabte a la nit l'organització li va fer un homenatge amb una conferència dedicada a l'historia d'aquest model i va fer una gran celebració amb una paella per més de 1.000 persones i un concert de música en viu amb el grup de música Zàping Catalonia. Una altra de les activitats estrella del cap de setmana ha estat la Supertrack, on s'hi ha reunit una gran quantitat de públic, que no s'han volgut perdre l'exhibició dels Land Rover més extrems vinguts a Les Comes