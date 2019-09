La marató més dura de la història

La keniana Ruth Chepngetich es va proclamar campiona de la prova de marató femenina dels Mundials d'atletisme, que s'estan disputant a Doha, en una duríssima cursa que només van poder completar quaranta atletes, ja que les altres vint-i vuit es van haver de retirar.

Les extremes condicions a mitjanit al país asiàtic, amb més de 30 graus de temperatura, una sensació tèrmica de 40 graus sobre l'asfalt i una humitat de més del 75%, van pesar molt sobre les participants i van obligar l'organització a donar més assistència mèdica de l'habitual. Això va fer que la prova fos la més lenta de la història dels Mundials, i Chepngetich va creuar la línia d'arribada amb un temps de 2 h 32' 43'', molt lluny de la seva millor marca a la prova (2 h 17' 08'').

La sauna de Corniche, el passeig marítim de Doha, va portar al límit totes les atletes i pràcticament des del quilòmetre 10 les retirades van ser constants. Primer la croata Bojana Bjeljac, que es va tombar en una nevera a la zona d'avituallaments al quilòmetre 16; després la tanzana Failuna Matanga, que no es podia mantenir dreta. La italiana Giovanna Epis va haver d'abandonar en llitera i entre plors al 38. A més, les participants que aconseguien creuar la meta només ho podien celebrar mínimament amb els braços, abans de caure al terra amb un cansament extrem.

Abans dels campionats, Sebastian Coe, president de la IAAF, va haver de sortir al pas dels rumors alarmistes que apuntaven a la possible cancel·lació de la prova, i ara haurà de seure amb els organitzadors i analitzar què s'ha de fer en les proves que encara s'han de disputar fora del refrigerat estadi Khalifa.

L'única catalana en competició, Marta Galimany, va poder sobreviure i va acabar en la setzena posició, amb una marca modesta (2 h 47' 45'') però suficient per assegurar-se una plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio. Amb un ritme molt conservador d'inici (va arribar a estar en el 45è lloc), Galimany va anar recollint atletes esgotades i va poder remuntar. No obstant, al final de la prova també va haver de ser traslladada en un centre mèdic, en el qual els encarregats de seguretat havien d'insistir a crits per tal de fer lloc a totes les corredores que arribaven en cadira de rodes.