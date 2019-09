La Reial Societat ensopega a Sevilla i deixa el lideratge a mans del Madrid

El partit més atractiu de la jornada d'ahir a la lliga de Primera Divisió era el que enfrontava el Sevilla i la Reial Societat. I és que els bascos tenien al seu abast el lideratge de la categoria. La derrota per 3 a 2 no va fer possible desbancar el Reial Madrid, que havia empatat a zero, dissabte, al camp del seu etern rival, l'Atlètic de Madrid.

A la primera part, no va tardar a avançar-se la Reial Societat amb un gol d'Oyarzabal al minut 4. Es va entretenir Reguilón i Januzaj va assistir de forma brillant a Oyarzabal, que va poder superar a Vaclik a pler. El Sevilla no va tardar gaire a igualar el marcador. Nolito va rebre de Banega per marcar pel pal llarg (min 18). El partit tenia un ritme alt, però el marcador no es va moure, i es va arribar al descans amb l'1 a 1.

No va tardar, però, a avançar-se el Sevilla. Ocampo va fer el segon al minut 47 aprofitant una Reial Societat que va sortir adormida. Al minut 77, Jordan va xutar al pal. El Mudo Vázquez sí que va encertar amb el tercer al minut 80. Portu va fer el 3 a 2 al minut 87.