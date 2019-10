Pep Guardiola i Clàudia Pons aspiren al premi de millors tècnics catalans

La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer els nominats a la vuitena Gala de les Estrelles, que tindrà lloc el dia 14 d'octubre a l'Antiga Fàbrica Damm. Opten al premi de millors entrenadors catalans, el santpedorenc Pep Guardiola i la baganesa Clàudia Pons, en futbol i futbol sala, respectivament. En l'apartat de futbol, Guardiola (Manchester City) té com a rivals Lluís Cortés, tècnic del FC Barcelona femení i Joan Francesc Ferrer Rubi de l'Espanyol la temporada passada i ara al Betis. Entre els entrenadors de futbol sala, a més a més de Pons (campiona d'Europa amb selecció estatal absoluta femenina), aspiren al guardó Jaume Plaza, del FC Barcelona, i Òscar Redondo, de l'Indústries Santa Coloma.

En futbol, com a millors jugadors hi ha nominats Marc Bartra (Betis) , Gerard Piqué (FC Barcelona) i Marc Roca (Espanyol); millors jugadores, Alèxia Putellas (FC Barcelona), Aitana Bonmatí (FC Barcelona) i Berta Pujadas (Espanyol i actualment al València); jugadors amb més projecció, Dani Olmo (Dinamo de Zagreb), Adrià Pedrosa (Espanyol) i Riqui Puig (FC Barcelona); jugadores amb més projecció, Laia Aleixandri (Atlètic Madrid), Clàudia Pina (FC Barcelona) i Anna Torrodà (Espanyol); millors àrbitres, Ainara Acevedo, Matilde Esteves i Xavier Estrada.

En futbol sala , com a millors jugadors, Marc Tolrà (Benfica i actualment al Pozo), Dídac Plana (FC Barcelona) i Adolfo Fernández (FC Barcelona); i millors jugadores, Berta Velasco (Penya Esplugues i ex Gironella), Elisabet Carrasco (Roldán) i Marta de los Riscos (Roldán).

Els anomenats premis del jurat recauran en l'Espanyol per la seva classificació per a la Lliga Europa dotze temporades després i per a Alfons Álvarez per la seva trajectòria esportiva.