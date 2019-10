Fibracat serà un coespònsor de pes del Bàsquet Manresa

La vinculació que s'obre entre el Bàsquet Manresa i Fibracat no es limitarà a la millora del que és la connexió d'Internet dins del Nou Congost. S'ha lligat també un acord de patrocini per al qual aquest operador manresà global de comunicació es convertirà en un copatrocinador de molt pes de l'equip. El nom de Fibracat serà present a l'equipament dels jugadors de Pedro Martínez.

La presentació es farà el dilluns 14 d'octubre, només un parell de dies abans del debut del Baxi a la Champions League, que serà el dimecres 16 d'octubre, i amb un partit a les 20.30 hores contra l'equip polonès del Torun. Una setmana després, el Baxi jugarà de nou com a local, en aquest cas contra el Lietkabelis lituà. Quant al primer partit fora de casa serà el 29 d'octubre, que es visitarà la pista de l'equip francès de l'Estrasburg,

Els partits a Europa del Baxi es podran veure en directe a través de l'abonament a la plataforma DAZN, que té enguany els drets televisius de les competicions continentals de bàsquet.



Lesió de Guillem Jou

Pel que fa a l'equip manresà de la lliga Endesa, continua els entrenaments per al matx de demà al Congost davant el Gran Canària després de perdre per 79-65 a Burgos. Una molt probable baixa per al partit de diumege amb l'Herbalife és la de l'ala Guillem Jou, qui, precisament, va gaudir de força minuts a la pista del San Pablo, dimecres. El jugador de Llagostera es va fer un esquinç del turmell dret durant l'entrenament matinal d'ahir. És una baixa probable per rebre el conjunt canari, darrer equip de Pedro Martínez abans del Baxi.