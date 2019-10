El Voltregà posa a prova l'Igualada HC

L'Igualada Rigat torna avui a la competició després del parèntesi d'una setmana a l'OK Lliga per als anoiencs. L'equip, que enguany és dirigit per Francesc Linares, juga al pavelló del Voltregà, a les 20.15 hores. Serà un partit ben especial per a Linares ja que se les haurà amb l'equip que ha estat el seu en les últimes campanyes i en el qual va tancar una etapa quan va acceptar l'oferta igualadina.

Fa quinze dies, l'IHC va sumar la seva primera victòria del curs en superar el Calafell a les Comes per un resultat de 4-3. Va ser un partit complicat i especialment emotiu per la presència de qui va ser entrenador igualadí durant els darrers anys, Ferran López, en la banqueta dels visitants. L'heroi de la victòria local va ser Jordi Méndez, gran golejador per a l'IHC. L'Igualada Rigat també va disputar a les Comes el mes de setembre passat la Supercopa i va caure a semifinals amb el Barça, que va perdre, tanmateix, la final amb el Reus Deportiu.

Per al partit d'avui a la pista de Sant Hipòlit de Voltregà, l'equip de l'Igualada ha estudiat bé com es mou el conjunt entrenat ara per Manolo Barceló. Francesc Linares ha manifestat que «sabem que és un equip complicat perquè ells necessiten la victòria amb molta més urgència. Fins ara només han aconseguit un empat, però juguen a casa i allà són forts. No ens ho posaran gens fàcil, això ho tenim molt clar».

Linares argumenta que «hem mirat les armes que tenen d'atac i defensa, com munten l'equip, i hem centrat l'entrenament en això i a marcar prioritats. També és important que nosaltres fem el nostre partit, mantenir en pista la nostra personalitat per intentar sorprendre i emportar-nos els 3 punts, que ens deixarien en una molt bona situació».

Segons l'entrenador de l'equip de les Comes, «tothom està bé, tret de l'Aleix, que encara no està recuperat, ja ha començat a entrenar-se aquest mateix dijous però encara no pot entrar en una convocatòria. El que sí que ho farà és Gerard Riba. I ja entrarem amb força en una setmana diferent, en la qual ens esperen tres partits de l'OK Lliga».

D'altra banda, Roger Bars comenta que «ja tenim ganes de tornar a competir. Volem jugar i anar sumant més punts als que ja tenim per la victòria aconseguida sobre el Calafell. Personalment em trobo bé i amb motivació per ser útil a l'equip».