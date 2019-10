El San Mauro obté els primers tres punts en un duel boig amb el Marianao

Primera victòria de la temporada del San Mauro al camp del Marianao Poblet. El conjunt anoienc va sobreposar-se a la remuntada local, per reaccionar a la represa per acabar sentenciant gràcies a la superioritat numèrica. Els anoiencs van sortir controlant el joc i van ser superiors en els primers compassos. En una gran jugada col·lectiva, els visitants es van avançar amb un gol de Palet. Acte seguit, Llanas amb un golàs de fora l'àrea, va donar més avantatge el San Mauro. L'equip de casa va reaccionar abans del descans i gràcies a dos errors defensius dels anoiencs van aconseguir empatar. Primer el Marianao Poblet va aprofitar un malentès del porter i la defensa per retallar distàncies i acte seguit un gol en pròpia porteria d'Eric Zamora.

A la represa l'entrenador Francisco José Pérez va enviar un missatge de tranquil·litat als seus jugadors i els anoiencs van reaccionar. Palet, que va estar molt inspirat, va tornar a posar per davant el San Mauro. L'equip de casa, en una jugada aïllada van empatar al minut 55, 3-3. El San Mauro va ser capaç d'aprofitar una expulsió local per dominar en els darrers minuts i posar-se davant amb un altre golàs, aquest cop d'Estruch amb un gran xut creuat que va sorprendre el porter local.