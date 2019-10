Márquez: «A Motegi ja ens posem a preparar el novè»

Quinze dies és el temps que descansarà Marc Márquez des que es va proclamar campió del món de MotoGP fins al Gran Premi del Japó, que es disputarà d'aquí a dues setmanes al circuit de Motegi. El pilot de Cervera va assegurar que aquests dies aprofitarà per celebrar el vuitè títol de campió del món que va aconseguir en el GP de Tailàndia, però ja va afirmar diumenge mateix que «ens posem a preparar el novè títol a partir de Motegi».

El recent campió mundial ja va deixar clar al Gran Premi d'Aragó que «l'objectiu és pujar al podi en totes les curses que queden fins a final de temporada» per així encarar amb bon peu la preparació per la temporada 2020.



Márquez viatja a Madrid avui

Tot i que en un parell de setmanes torna a tenir un gran premi a l'Àsia, Marc Márquez viatjarà avui fins a Madrid per poder ser al Campus Repsol de la capital estatal, on farà una roda de premsa per respondre les preguntes que li facin sobre la seva última fita.

Sobre el plantejament d'Honda per fabricar el prototip del 2019, quan el japonès Takeo Yokoyama, director del projecte de competició, va dir que ells havien influït, no dubtà a afirmar entre somriures que «Takeo és un bon personatge, en el bon sentit!». I de seguida va explicar que Yokoyama «és superdirecte i molt sincer i això, dins una fàbrica, és molt important, ho necessites». «És una persona sincera amb els pilots i els equips», va assegurar Márquez, que explicava que abans de l'any li havia dit, almenys a ell, que «Ducati ens està cremant en les rectes i l'any vinent no serà així, però després en els revolts ja t'espavilaràs tu mateix».