La sallentina Marina Chavarria és setena en sincronisme a la Copa del Món de Valladolid

Dos gimnastes de l'Egiba, Robert Vilarasau i Marina Chavarria, van participar a la Copa del Món de trampolí, celebrada a Valladolid, amb sort diversa. Vilarasau va fallar en el darrer element de la seva rutina lliure i no es va poder classificar per a la final, i va acabar en la posició 60 amb 96.750 punts. Chavarria, per la seva part, va acabar classificant-se 31a amb 96.750. En sincronisme, però, i formant parella amb Noemí Romero, Marina Chavarria sí que va classificar-se per a la final amb 85.890 punts. El seu exercici definitiu va ser valorat amb 35.410 punts que els van valer per ser setenes classificades.

Cal recordar que l'anterior cap de setmana, Marina Chavarria havia aconseguit el títol estatal absolut de trampolí amb només 17 anys i superant precisament a Noemí Romero, companya seva a la Copa del Món en la modalitat de sincronisme.