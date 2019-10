El Campionat Maqui tindrà tres proves i la primera, diumenge a Castelltallat

Torna un any més el Campionat Maqui de curses de muntanya. Un circuit que engloba tres proves entre les comarques de Bages i el Berguedà. La primera, aquest proper diumenge 20 d'octubre la cursa de Castelltallat de 14 km, el 3 de novembre, el Trail Els Tossals de 14 km; i finalment la cursa de la Bell Race de 10 i 16 km el 24 de novembre. Aquestes tres carreres s'han fet un lloc entra tots aquells amants del trail running, i per a molts d'ells és una molt bona manera de tancar la temporada buscant bones sensacions al cos.

Els participants tenen l'opció de poder fer la inscripció via online a www.campionatmaqui.com; anticipadament, el preu de cada cursa és de 15€ i 5€ de recàrrec si es fan el mateix. L'organització té un preu de 45€ per totes les curses i obtenir un pack regal amb una samarreta tècnica d'hivern, més un tubular de coll de la marca Run Bike Protect, un iogurt, pack de llet, o natilla de l'empresa Agrofresc i un xec regal de 500€ de Nissan Sanfeliu Motor per la compra d'un dels seus Vehicles. Avui dijous es tanquen les inscripcions anticipades a la cursa de Castelltallat de diumenge i les anticipades a tot el campionat.

Tres curses totes elles diferents, però amb un trets que les caracteritzen: l'ambient de muntanya que es respira, recorreguts divertits, exigents però pensants per tots els nivells. La primera, a Castelltallat, una cursa que era la més rapida del campionat amb molts trams pista i camps i que en els últims anys des de l'Associació de Castelltallat estan introduint més corriols, fent-la així més maqui. Es passa per un dels punts més alts del Bages on hi ha l'observatori de Castelltallat. Quan s'haurà travessat l'arc de meta es podran recuperar forces amb un bon esmorzar ja típic i veure l'entrega espectacular de Premis de Pagès i marxar cap a casa amb un dels impressionants regals del sorteig.