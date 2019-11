El Barça supera a la represa el Cartagena en un amistós solidari

El Barça va fer bons els pronòstics i va assolir la victòria a Cartagena, en un amistós amb fins solidaris per a les víctimes de la gota freda que va assotar les terres murcianes el setembre passat.

Després d'una primera meitat en què no es va moure el marcador, el conjunt dirigit per Ernesto Valverde va fer el primer al minut 64, quan Riqui Puig, el millor blaugrana ahir, va lluitar una pilota a la frontal de l'àrea i la pilota va arribar a Carles Pérez, qui va xutar amb l'esquerra al pal llarg. Els visitants van sentenciar al tram final amb una gran jugada de Akieme, qui va centrar per tal de Marqués anotés.

El clàssic es jugarà a les 20 hores

LaLiga va confirmar que el clàssic de la primera volta de la LaLiga Santander, ajornat en el seu dia per la situació política i social a Barcelona, es jugarà finalment el dimecres 18 de desembre a partir de les 20 hores al Camp Nou.