El València de Ponsarnau para els peus al Fuenlabrada

El València Basket va reaccionar a la seva pèssima primera meitat i va sotmetre al tercer quart a un esforçat però molt limitat Montakit Fuenlabrada per aconseguir una victòria (70-81) que augmenta les seves opcions de classificar-se per a una Copa del Rei que es complica molt per a l'equip madrileny.

El matx va arrencar amb un intercanvi de cistelles sense gaire encert per cap dels dos bàndols. Això va impedir als locals treure un major profit del seu domini davant uns valencians que eren fora del partit, però finalment Gillet va encapçalar un parcial d'11-0 per tal que el Fuenlabrada arribés al descans amb set punts de marge.

En la segona meitat, la història va ser totalment diferent, i Jordan Loyd va encapçalar un parcial de 0-9 per donar la volta al matx. A partir d'aquí, els de Jaume Ponsarnau van ser superiors.