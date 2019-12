El CG Puigcerdà es consolida al tercer lloc després de guanyar el CH Jaca

Ja són quatre les victòries consecutives del CG Puigcerdà a la lliga estatal d'hoquei gel. Els conjunt ceretà va vèncer per la mínima a la pista del CH Jaca (5-6) i es consolida a la tercera posició de la classificació i a només tres punts del líder, el Barça, i empatat amb el segon classificat, l'actual campió CHH Txuri Urdin, que té un partit menys que el Puigcerdà.

Pel que fa a l'enfrontament contra l'equip aragonès, els homes de Salva Barnola van ser a davant al marcador en tot moment. No obstant això, el Jaca va empatar el partit a 1 durant la primera part després del gol inicial de Nacho Granell als tres minuts d'iniciar el partit. No va durar gaire aquest empat, ja que dos minuts després Eric Espada va tornar a donar-li l'avantatge al Puigcerdà. Els ceretans van anotar, encara durant la primera part, el tercer i quart gol, que van ser obra de Pablo Muñoz i Juraj Prokop. Per part dels aragonesos, hi va haver un altre gol en la primera part. En el segon període va ser superior el CH Jaca, que va anotar dos gols. Només Oriol Boronat va mantenir l'avantatge en el marcador al segon temps. Només començar el tercer i últim període, els aragonesos van aconseguir empatar, però de nou Pablo Muñoz va anotar el 5-6 definitiu per sentenciar al CH Jaca.

El CG Puigcerdà té ara fins a dues setmanes de descans i no tornarà a jugar fins a final de mes, el 28 de desembre (22 hores), quan els de Salva Barnola rebran a casa l'actual campió de la lliga estatal, el CHH Txuri Urdin.