El CN Minorisa participa en els campionats catalans per a júniors i infantils

Des d'avui dijous fins diumenge, la piscina de la Nova Escullera del CN Barcelona serà l'escenari del Campionat de Catalunya d'Hivern per a nedadores/es de les categories júnior i infantil. La competició té previst el seu desenvolupament en jornades de matí i tarda. Les matinals seran per a les eliminatòries i les tardes, per a les finals. Hi participarà un grup de nedadors del CN Minorisa: Carles Martínez, Èrik Ribes, Miquel Rosich, Quim Gonzalvo, Jan Iwan, Èric de Arco, Aroa Serracanta, Maria Egea, Sara Jaramillo, Ivette Sánchez, Laia Monferrer, Anna Salvans i Dina Henestrosa.

Aquests campionats, els més importants del panorama català hivernal per aquests esportistes, ben segur que seran d'alt nivell, ja que hi ha la majoria de clubs del principat, tots motivats per la lluita per ser a les finals i lluitar per les medalles, però també amb l'objectiu d'assolir marques mínimes per participar en els estatals júniors que es nedaran a la piscina del CN Sabadell i l'infantil , encara sense seu definida.