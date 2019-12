Les espanyoles superen la favorita Noruega i ja són a la final del mundial

La selecció espanyola femenina d'handbol va aconseguir ahir una classificació històrica per a la final del mundial que s'està disputant al Japó. És el primer cop que es pot assolir aquesta fita i va ser amb una gran autoritat davant d'una habitual bèstia negra, Noruega, la potència internacional que més títols acumula. Les guerreres van fer un partidàs i van sotmetre les jugadores nòrdiques. Espanya ha fet un gran pas, al nivell de quan el 2008 es va classificar per primer cop per a una final a l'europeu, el 2011 va ser bronze al mundial o en el 2012 va pujar al tercer graó del podi als Jocs Olímpics, a Londres. En la final de demà tindrà com a rival Holanda, que es va imposar, en l'altra semifinal, a Rússia per 33-32. El campió tindrà el premi del bitllet directe per als Jocs del 2020 de Tòquio.

La defensa va ser la clau, un cop més, de l'èxit de l'equip de Carlos Vives. Després del primer temps molt igualat, amb empat al capdavall dels 30 minuts (13-13), les espanyoles van començar a obrir forat a la represa, i van agafar fins a 4 gols de marge (18-22) al minut quinze amb unes molt encertades Sandy Barbosa i Almudena Rodríguez, que van consolidar la diferència favorable. A manca de cinc minuts, un 20-27 ja va ser del tot irremuntable per a l'equip de Noruega, que lluitarà pel bronze.