Golejades del Dortmund i del Bayern de Munic

El Borussia Dortmund va tornar a sumar una nova victòria, la tercera consecutiva, en la seva visita al Magúncia (0-4). L'equip dirigit per Lucien Favre va golejar amb gols de Reus a la primera meitat i de Sancho, Hazard i Schulz a la represa. El Bayern de Munic va atropellar el Werder Bremen per deixar endarrere una mala dinàmica de resultats. El conjunt local va ser molt superior al rival i no va sentenciar fins a la segona meitat. Coutinho amb tres gols, un doblet de Lewandowski i un altre de Müller van ser els golejadors del conjunt bavarès per remuntar el gol inicial de Rashica.

El Leipzig va vèncer al camp del Düsseldorf (0-3) per sumar la sisena victòria consecutiva i posar-se com a líder a falta del partit del Mönchengladbach. L'equip dirigit per Nagelsmann en va tenir suficient amb els gols de Schick, Mukiele i Werner, de penal, per tombar el Düsseldorf. Avui el Mönchengladbach visitarà el Wolsfurgo per recuperar el lideratge.