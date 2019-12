La Balconada no dona cap opció de victòria a l'Artés B i el goleja contundentment a casa (5-2)

El conjunt manresà va encadenar una nova victòria, després d'atropellar un atrevit Artés B a casa. Els locals van sortir molt forts i a mitjan primera meitat ja guanyaven per 2 gols a 0, gràcies a les dianes de Felipe i Oliveras. A la represa, els visitants van escurçar la diferència fins a dues vegades, però l'equip de casa va aconseguir sentenciar en el tram final amb dos gols consecutius. Al mateix grup 2 de la Quarta Catalana, el líder Pirinaica B va descansar i supera amb quatre punts el segon classificat, el Calders, que no va aconseguir passar de l'empat a un gol davant la Estación. Al grup 1 continua una jornada més com a líder l'Alt Berguedà (amb un partit més), després de golejar a domicili davant del Sant Salvador de Cercs (1-8). El Berga B va imposar-se a casa davant del Casserres (3-1).