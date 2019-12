El Martorell bat el Maristes Ademar i acumula sis victòries en set partits

El Club Bàsquet Martorell va assolir un nou triomf a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Maristes Ademar de Badalona, i ja acumula una bona ratxa de sis victòries en els darrers set partits que ha disputat dins del grup C-A de la competició de lliga.

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Cap d'elles va poder obrir un forat important en l'electrònic, i es va arribar al final amb un punt de renda pel conjunt del Baix Llobregat Nord (23-22). En el segon període la tònica va ser pràcticament la mateixa, sense massa variacions. D'aquesta manera, els locals van ampliar el marge fins els tres punts a la mitja part de l'enfrontament (42-39).

Tornant de vestidors, els jugadors dirigits per Toni Olivares intentaven obrir una escletxa, però els badalonins els ho impedien i seguien del tot posats dins el partit. El tercer quart es va tancar amb cinc punts de diferència per als locals (64-59). En els deu darrers minuts els locals no es van posar nerviosos i van saber mantenir-se al davant per tancar amb èxit un nou resultat positiu. En la propera jornada de competició, el Club Bàsquet Martorell visitarà la complicada pista del Mcnteam SESE barceloní, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 21 de desembre a partir d'un quart de set de la tarda.