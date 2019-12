Moto Club Manresa tanca amb èxit el seu social de trial a l'Oller del Mas

El trial a l'Oller del Mas va ser molt variat per als participants arxiu particular

Una vegada més, Moto Club Manresa va triar la finca Oller del Mas (Manresa) per a la darrera prova del campionat social de trial del Bages. Un indret digne, amb unes zones molt treballades tècnicament i molt variades, amb un terreny amb moltes pedres i girs que van fetr les delícies dels 41 pilots participants.

No es pot perdre de vista el gran esforç que el Moto Club Manresa ha hagut de fer per tal de tirar endavant les vuit proves del campionat social, amb les dificultats que això representa (canvis de normativa en medi ambient, de permisos, etc.), i s'agraeix en aquest sentit als ajuntaments, propietaris, col·laboradors i pilots la seva valuosa col·laboració. Tanmateix, el balanç dels organitzadors ha sigut molt positiu, ja que s'ha aconseguit un dels objectius clau proposats, que hi hagués una gran participació en tot el campionat. I així va ser, amb un total de 200 pilots inscrits, tots ells de nivells i edats diferents. Tampoc es pot passar per alt que aquest campionat va néixer l'any 1970, però des de la seva represa, ara ja fa 5 anys, es pot confirmar rotundament que aquesta competició ja s'ha consolidat.