El Manresa FS es malfia de la visita al cuer, l'Indústries B

«N'haurien d'haver guardat uns quants per a aquest dissabte?». Aquesta és la pregunta que es formulen molts aficionats del Manresa FS després de la golejada sobre el Dénia de 13 a 1. La resposta dependrà exclusivament del resultat obtingut en el partit d'avui (18 h). I és que l'Indústries Santa Coloma B, tot i ser el cuer de la categoria, no resulta ser un rival fàcil de batre. El Manresa FS es troba en el millor moment de la temporada, situat a la cinquena posició de la taula, posició de Copa del Rei, i a un sol punt de la zona play-off. Caldrà oblidar-se, però, de les posicions d'ambdós equips per visitar una pista inèdita (pavelló Colina de Badalona) a la qual s'han vist obligats a mudar-se temporalment els colomencs amb motiu de les reformes que s'estan realitzant al seu pavelló habitual de Santa Coloma.

La posició d'Industrias B, dar-rer classificat amb només set punts, hauria de considerar-se un xic enganyosa. Els resultats obtinguts com a local així ho confirmen. Tot i haver obtingut una sola victòria (5-3 davant Ripollet), ha perdut la majoria de partits per diferències mínimes (Cerdanyola 4-5, Pallejà 4-6, Mar Dénia 2-3, Lleida 3-4), excepte altres dos per més amplitud a l'inici de temporada (1-5 Sala 5 Martorell i Mataró 2-7).

Per la seva part, el Sala 5 Martorell té un partit compromès davant l'Hospitalet Bellsport (18 h). Els martorellencs, com els manresans, també pugnen per una posició de privilegi i tenen els mateixos 22 punts. Reben un conjunt riberenc que és segon a la classificació (a cinc punts del líder), malgrat que ha empatat els tres darrers enfrontaments.