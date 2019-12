Santi Perramon és escollit nou president del Club Bàsquet Artés

ARXIU PARTICULAR

Santi Perramon i Xavier Illa ARXIU PARTICULAR

El CB Artés va celebrar la seva assemblea general de socis, on es va aprovar la nova junta directiva presidida per Santi Perramon, qui agafarà les regnes del club per als propers sis anys.

La junta sortint, presidida per Xavier Illa, feia un any que treballava en un relleu directiu una vegada que finalitzés el mandat. Així doncs, en els darrers mesos s'han incorporat nous membres a una junta que continua oberta a tothom qui tingui ganes de treballar per fer créixer el projecte del Club Bàsquet Artés.



Derbi femení Joviat-Igualada

En el darrer cap de setmana de les competicions catalanes el que hi ha és un matx ben interessant a la Copa Catalunya femenina i que és de rivalitat intercomarcal. Serà al Complex del Vell Congost, amb una Joviat –que és el cuer amb tan sols 2 victòries– que rep l'Anytime Fitness CB Igualada –penúltim del grup amb 3 triomfs–, avui a partir de les 18 hores.

En Copa masculina, un Artés que haurà d'estar unes quantes setmanes sense Roger Portella, juga avui de local contra el Castellar, que és a la part baixa del grup. Pel que fa al CB Navàs Viscola, es desplaça a la pista del Cerdanyola, que és tercer classificat. A Primera Catalana, el partit més destacat és el derbi entre La Salle Manresa i el CB Vilatorrada, avui a les 17.30 h.