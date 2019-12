Juventus i Lazio s'enfronten a Riad en la final de la Supercopa d'Itàlia

El conjunt torinès i l'equip romanès s'enfrontaran aquesta tarda (17.45h) en la gran final de la Supercopa d'Itàlia a la localitat de Riad (Aràbia Saudita). Per segon any consecutiu, la final es jugarà lluny d'Itàlia, després de l'última edició disputada a Yeda amb victòria de la Juventus davant del Milan amb gol del portuguès Cristiano Ronaldo. Ambdós conjunts es tornaran a veure les cares dues setmanes més tard després de la victòria a la lliga de la Lazio per 3-1 davant la Juventus. El conjunt torinès dirigit per Sarri espera un partit diferent: «En aquest partit hi ha un títol en joc, la Lazio és un equip molt fort tant físicament com tècnicament, té un dels millors centrecampistes d'Europa i un davanter (Ciro Immobile) que està en ratxa». La Juventus ha guanyat la competició fins a vuit vegades per quatre de la Lazio.