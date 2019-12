L'ànsia igualadina per culminar la remuntada propicia l'ensopegada

Moha no troba el camí del triomf

Moha no troba el camí del triomf arxiu/Manuel HIdalgo

Quan el central David Grifell va materialitzar l'empat a tres al mi-nut 20 del segon període, els blaus es van abocar a un atac frenètic per culminar la remuntada d'un partit que l'equip de Moha El Yaagoubi perdia per 1 a 3 al descans.

El persistent atac dels igualadins va comportar assumir riscos en defensa. El Figueres de Xavi Salamero va optar per resistir l'allau ofensiva blava i, onze minuts després, Iván Vidal va transformar el decisiu 3 a 4 al contraatac. Els locals ja no es van refer d'aquest cop i en els últims minuts van encaixar una golejada excessivament àmplia signada per Ousman Touray i Sarmiento. La dotzena derrota del curs va ser molt dolorosa.

L'equip anoienc va tornar a ser millor que el seu oponent durant la primera mitja hora de joc. Els jugadors de Moha van assumir la iniciativa ofensiva i van aconseguir la possessió de la pilota. Així, les aproximacions a la porteria del vilanoví Romans van començar a sovintejar. Marc Gulías (minuts 4 i 21) i Èric González (minut 10) van rematar amb més o menys perill. Aquestes accions van ser el preludi del golàs de Goran: xut des de la frontal a l'escaire.

Malauradament, durant els següents 15 minuts, es van tornar a evidenciar les carències defensives blaves. Pep Soler i Genís Balaguer van capgirar el marcador i un penal dubtós va propiciar l'1 a 3 que lluïa al marcador al descans.