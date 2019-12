Abelardo: «Em ve molt de gust el repte de l'Espanyol»

L'Espanyol va presentar ahir el tercer entrenador des de començament de temporada: Abelardo Fernández, asturià i futbolista del Barça durant 8 anys en la seva etapa com a jugador. La casualitat ha fet que el nou tècnic de l'equip del blanc-i-blau s'estreni a la banqueta precisament contra els blaugrana, l'etern rival de l'Espanyol.

Tot i que la situació dels blanc-i-blaus és delicada, Abelardo no va mostrar ahir cap dubte de les opcions que té l'equip per revertir la situació. «Em ve molt de gust el repte de l'Espanyol, potser és perquè soc masoquista», va dir en to humorístic. L'asturià es va mostrar realment content de poder entrenar el club blanc-i-blau, però va assegurar que només pot prometre «compromís i treball».



Encantat amb la plantilla actual

Abelardo no va dubtar ni un segon en afirmar que està «encantat» amb la plantilla actual quan va ser preguntat per possibles fitxatges al mercat d'hivern. «Si la direcció veu oportunitats per reforçar l'equip ja es veurà, però ara mateix estic molt satisfet amb la plantilla que tenim i som nosaltres els que hem de revertir la situació en la qual es troba el club». Actualment, l'Espanyol és l'últim classificat de la lliga, amb només 10 punts en 18 partits (2 victòries, 4 empats i 12 derrotes). No obstant això, l'equip està a 5 punts de la permanència, una diferència que encara és salvable tenint en compte que queda tota una volta del campionat per disputar.

Però perquè la situació millori, els resultats amb Abelardo hauran de ser molt millors dels que ha tingut el club tant amb David Gallego com amb Pablo Machín. El surienc va començar la temporada amb el repte de classificar l'Espanyol per a la fase de grups de la Lliga Europa i ho va aconseguir, però es va veure perjudicat pels mals resultats a la lliga, que no va millorar Pablo Machín. Abelardo va voler agrair ahir en la presentació la tasca de tots dos. «Han fet un gran treball però no han arribat els resultats». El director esportiu de l'Espanyol, Rufete, va negar el fitxatge de Hulk. «És una operació que l'Espanyol no pot assumir en qualsevol cas».