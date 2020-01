Els equips masculins del CAM i del CAI pugen al podi del català sub-20

arxiu particular

Les formacions de l'Avinent CA Manresa (esquerra) i del CA Igualada Petromiralles (dreta), segon i tercer arxiu particular

Destacada actuació de l'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles en el Campionat de Catalunya de clubs sub-20 en pista coberta, a Sabadell. El combinat masculí del CAM va aconseguir el subcampionat, només superat pel potent FCBarcelona; el CAI va completar el podi. La classificació final va quedar: FC Barcelona (133), Avinent CA Manresa (109), CA Igualada Petromiralles (101), AA Catalunya (99), CE Universitari (85), UA Ter-rassa (81), Cornellà At. (79), JA Sabadell (73), CA Tarragona (66,5), Lleida UA (65), Muntanyenc Sant Cugat (60,5) i CA Granollers (51).

La formació femenina del CAM va ocupar una treballada quarta posició final. El fet de no poder disposar de les velocistes Laia Solà i Meritxell Tarragó i de la migfondista Carlota Soler –les tres atletes convocades pel català absolut– va minvar les opcions a pujar al podi. El CAI femení va assolir la sisena plaça final: FC Barcelona (145), Muntanyenc Sant Cugat (114,5), Cornellà At. (104,5), Avinent CA Manresa (92,5), Unió Colomenca At. (89), CA Igualada (87), AACatalunya (86), JA Sabadell (73,5), CA Nou Barris (67), ISS-L'Hospitalet (65), CA Tarragona (58) i CA Granollers (26).