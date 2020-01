Un quart d'hora desastrós deixa el Barça fora de la Supercopa (2-3)

Ni el campió de Lliga, ni el campió de Copa. La final de la Supercopa d'Espanya 2020 la disputaran el Reial Madrid i l'Atlètic, que ha eliminat el Barça aquest dijous en un intens duel.

Després d'una primera meitat dominada pels culers però que ha acabat sense gols, els de Simeone s'han avançat tot just a l'inici de la segona amb un gol de Koke, que acabava d'entrar al camp. La reacció del Barça, que ha mantingut un bon joc en aquest tram, ha estat ràpida i ha remuntat amb gols de Messi i Griezmann.

El partit hauria pogut quedar sentenciat pels de Valverde si el VAR no hagués anul·lat dos gols a Messi i Piqué, però no han pujat al marcador i a l'últim quart d'hora ha arribat la catàstrofe blaugrana. Sense dominar el partit, l'Atlètic ha trobat la forma de fer mal amb passades a l'esquena dels centrals i Morata (de penal) i Correa han aixecat el partit pels matalassers. Amb pocs minuts per davant, el Barça ja no ha pogut contraatacar i ha quedat eliminat a la primera ronda d'aquest nou format de Supercopa.