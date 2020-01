El CG Puigcerdà es juga a Jaca un lloc per al play-off

Comença la quarta i darrera volta de la lliga estatal amb tot per decidir, sobretot les dues darreres places de play-off. El CG Puigcerdà es desplaçarà a Jaca avui, dissabte, a les 21.30 h. L'equip aragonès és a només tres punts dels de la Cerdanya.

El CG Puigcerdà voldrà sumar punts per distanciar el rival, que quedaria fora dels play-off provisionalment. Per als de la capital de la Jacetania serà una final en què si guanyen no només obtindrien tres punts sinó que evitarien que ho fes un rival directe com el CG Puigcerdà, amb qui empatarien, i quedarien al davant de la classificació per l'average particular. Els dos equips tindran baixes. Els locals no disposen de diversos jugadors que competeixen al mundial U20 a Lituània, i al conjunt català el capità Bastien Tona, l'assistent Oriol Boronat i el defensa Jorge Piñar no viatjaran a Jaca.

En la lliga estatal més igualada i disputada dels darrers anys, no hi ha gaires pronòstics a fer. El FC Barcelona i el Txuri Urdin sembla que es disputaran la primera plaça de la classificació tot i que no es poden despistar perquè no estan tan distanciats de la resta de rivals.