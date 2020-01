Últimes inscripcions per a la Hivernal del Bages de Santpedor

Fins avui al migdia hi ha temps per fer inscripcions presencials a Tomàs Bellès, Fa Sol i Sala Sport Bike (on-line s'han esgotat) per participar en la 27a edició de la Hivernal del Bages, prova no competitiva que obre el calendari ciclista. La proposta és de 51 km amb un desnivell acumulat de 1.500 m, o bé altres traçats alternatius fins a un mínim de 38 km per corriols de Santpedor i Cas-tellnou. Aquesta edició és solidària amb la fundació Althaia. La sortida serà de les 8 a 2/4 de 9 des de les piscines de Santpedor.