Luis Suárez passarà avui pel quiròfan per una lesió de menisc

Luis Suárez serà intervingut avui d'una lesió al menisc extern del genoll dret, segons va informar ahir el FC Barcelona en un comunicat mèdic. L'uruguaià va passar ahir per la consulta del doctor Ramon Cugat i ell mateix serà l'encarregat d'intervenir-lo. La intenció és que el davanter estigui a punt per al pròxim partit de Champions, davant del Nàpols, a final de febrer. Es tracta del mateix menisc del qual ja va ser intervingut el mes de maig i que el va tenir apartat de l'equip. Aleshores va necessitar un mes per recuperar-se. Fa un parell d'anys que Suárez arrossega les molèsties al genoll i no es troba disponible en plenes garanties.

El davanter uruguaià ha participat aquesta temporada en 23 partits, en els quals ha marcat 14 gols (11 en Lliga i 3 en Lliga de Campions), i ha estat una peça clau per a Valverde. A més, ha aconseguit 7 assistències de gol, una xifra que el col·loca com el màxim assistent a la Lliga.