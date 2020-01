L'Avinent masculí guanya el català B i assoleix la màxima categoria de clubs

ARXIU PARTICULAR

Eufòria en la formació manresana després de recollir el trofeu acreditatiu del primer lloc aconseguit ARXIU PARTICULAR

Ascens de l'equip absolut masculí de l'Avinent CA Manresa a la màxima categoria catalana de clubs en pista coberta. Aquesta fita esportiva és la que es va viure diumenge a la tarda a la pista coberta de Sabadell on es va disputar la final del Campionat de Catalunya B (vuit equips), en el qual només l'equip campió tenia el bitllet per ascendir de categoria. L'equip manresà va demostrar solvència durant tot el programa de competició, fet que li va donar, al final, el merescut títol català i l'ascens anhelat.

La classificació del campionat va quedar: 1r Avinent CA Manresa (80 punts), 2n JA Sabadell (70),3r UA Terrassa (62,5), 4t Barcelona Atletisme (61,5), 5è CE Universitari de Barcelona (54), 6è Andorra Atletisme (53), 7è CA Tarragona (42) i 8è CA Granollers (42).

A títol individual, tres victòries van catapultar l'equip: Ricard Clemente en perxa saltant 4,95 metres, Jan Bayona en 3.000 metres imposant-se amb 8'44"44 i Èric Molina saltant uns excel·lents 6,66 metres en llargada.

D'altra banda, cal destacar el retorn a l'atletisme actiu del llançador Sergi Cabezón, que diumenge va ocupar la tercera posició en el concurs de pes llançant la bola a 11,24 metres, i del saltador Aleix Güell, que es va enlairar fins a uns brillants 1,80 metres en broken. Millores personals per a Biel Salas en els 60 metres tanques amb una brillant segona posició amb 8"99, i de Jan Díaz, també segon en els 200 metres llisos amb uns excel·lents 22"94. Millor marca absoluta de Manresa per al migfondista de Casserres Carles Cort, que va ser tercer en els 800 metres amb 1'55"86. Excel·lents 7"06 de Josep Maria Llanas en els 60 metres llisos, que va ocupar la tercera plaça. Treballada quarta posició de Marc Fernández en els 1.500 metres llisos amb uns bons 4'09"39. Meritòries sisenes posicions de Gerard Manzano en els 400 metres llisos (53"91) i Nil Pujol en el triple (11,69 m). I per acabar la bona tarda d'atletisme al pavelló vallesà, tercera posició del quartet manresà (Mendoza, Llanas, Valero i Cort) en els 4x400 metres amb un temps de 3'29"61.

Cal recordar que el cap de setmana anterior es va disputar el Campionat de Catalunya A amb l'equip femení de l'Avinent CA Manresa, que va ser tercer, i amb les dues formacions del CA Igualada Petromiralles, que es van classificar, ambdues, en la sisena posició final.