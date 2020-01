El programa Impuls 23, una línia d'ajuts per als equips de Tercera Divisió

El programa Impuls 23, una línia d'ajuts per als equips de Tercera Divisió FCF

La Federació Catalana de Futbol ha presentat aquesta setmana un nou programa d'ajuts econòmics anomenat Impuls 23 que promou la Federació Espanyola per als clubs de Segona B i Tercera. Entre d'altres, el programa preveu una dotació superior als 30.000 euros per temporada durant el període 2019-2023, amb un creixement del 30% dels ingressos per als clubs de les dues categories. Aquestes subvencions inclouen partides fixes i variables.