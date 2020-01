Xavi: «Era massa aviat per acceptar l'oferta del Barça»

L'entrenador de l'Al Sadd, Xavi Hernández, va confirmar ahir que havia rebut una oferta formal del FC Barcelona per convertir-se en el successor del destituït Ernesto Valverde a la banqueta, però que la va declinar per arribar-li «massa aviat», tot i que no descarta tornar al Camp Nou en el futur.

Xavi, que avui disputa amb el seu equip la final de la Copa de Qatar amb el seu club, va confirmar que «vaig rebre una oferta del Barça, però no hi estava d'acord perquè és massa aviat per anar-hi ara. Somio entrenar-lo algun dia, però l'oportunitat encara no ha arribat».

L'excapità barcelonista va assegurar que va tranquil·litzar aviat els seus jugadors després de rebre l'oferta blaugrana amb una reunió amb el conseller delegat barcelonista, Òscar Grau, i el secretari tècnic, Éric Abidal. Va admetre que «en els últims tres dies no he estat centrat al màxim perquè pensava en l'oferta del Barça. Però ara estic enfocat en l'Al Sadd i fins al final del meu contracte, aquesta temporada. Llavors ningú no sap com aniran les coses. El meu somni és entrenar el Barça».

Pel que fa a la persona que ocupa la banqueta barcelonista, Quique Setién, Xavi va assegurar que li «encanta» el seu estil de joc, inspirat en el futbol ofensiu de Johan Cruyff. «M'encanta Setién, la seva manera de treballar i espero que tingui èxit al Barça».



Canvis en les sessions i retorns

Mentrestant, a Barcelona, l'arribada de Quique Setién ha suposat una sèrie de canvis en els hàbits d'entrenament. Per començar, dimecres es va entrenar, quan en principi hi havia dia de festa pels compromisos comercials dels jugadors. L'equip es va entrenar ahir al matí i hi tornarà avui a les sis de la tarda. Demà es tornarà a entrenar al matí, a les onze, amb roda de premsa posterior i la novetat és una sessió el mateix dia del partit, aquest diumenge, a les dotze del migdia. El club també va informar que dilluns hi haurà una sessió de recuperació al matí per començar a preparar el partit de Copa contra l'Eivissa.

D'altra banda, el porter alemany Marc-André ter Stegen i el centrecampista brasiler Arthur Melo van treballar ahir amb la resta dels seus companys en la sessió matinal a la Ciutat Esportiva. En la sessió d'ahir també hi van ser Iñaki Peña, Morer, Chumi, Riqui Puig, Carles Pérez, Ansu Fati, Abel Ruiz i Marqués.