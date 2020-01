Un motivat Sallent mereix el triomf davant d'un inofensiu Sant Quirze

El Sallent va rebre aquest cap de setmana un conjunt que, fins a la dissetena jornada, era líder del grup 4 de Segona Catalana, el Sant Quirze del Vallès. Els bagencs afrontaven el duel amb un alt grau de motivació i amb ganes de fer un bon paper davant el seu públic. Així va ser, el conjunt sallentí va demostrar perquè es troba en aquesta categoria, va fer un joc efectiu i va gaudir de múltiples oportunitats per ser mereixedors del triomf.

El matx, però, no va començar bé per als interessos locals, després que els vallesans, mitjançançant un xut de falta, aconseguissin sorprendre el porter local i anotar-se la primera diana del duel, quan encara no s'havia arribat al minut de joc, 1-0. El Sallent, lluny d'enfonsar-se, es va llançar a l'atac per tal d'aconseguir l'empat com més aviat millor. Les ocasions arribaven, i 12 minuts després d'haver rebut el gol, Joan Torres aconseguia la igualada, després de pressionar el porter local, que es trobava controlant la pilota. A través d'un acuit Torres va aconseguir desviar l'esfèrica al fons de la xarxa i fer pujar l'empat, 1-1. Aquest gol no va equilibrar la balança quant a ocasions, ja que els bagencs seguien abocats a l'atac a la cerca de la segona diana. De fet, van aconseguir foradar dues vegades més la porteria visitant, però l'arbitre va anul·lar els gols per mil·limètrics fores de joc.

Després d'un primer temps en què els sallentins havien estat pràcticament immaculats, a la represa el matx es va anivellar. Els visitants, esperonats per l'entrenador, van sortir amb un grau d'intensitat més gran i van crear oportunitats a través de la pilota aturada. Per altra banda, el Sallent no es quedava a la defensiva, sinó que es llançava a l'atac sempre que podia, mostrava coratge i valentia enfront d'un dels millors equips de la categoria. Els darrers 20 minuts els sallentins van tornar a posar setge als visitants, que es van defensar amb ungles i dents per acabar firmant les taules, 1-1.