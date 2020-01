L'Andorra sap aprofitar la baixa de Pierria Henry i venç a casa del Baskonia

El MoraBanc Andorra va saber guanyar ahir al Buesa Arena, on feia 27 anys que no aconseguia un triomf. La important baixa del base local Pierria Henry, que es va lesionar a l'Eurolliga, va ser un llast important per al Baskonia.

L'Andorra va anar al descans ja amb 4 punts d'avantatge i va tenir com a puntals Bandja Sy i Dejan Musli, que van sumar 27 punts i 17 rebots entre els dos. Entre els jugadors d'Ivanovic tan sols es va salvar Shields (21 punts).