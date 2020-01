Setién: «L'eliminatòria serà molt igualada»

L'entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, preveu una eliminatòria "molt igualada" a partit únic contra l'Athletic Club la setmana que als quarts de final de la Copa del Rei de futbol, després del sorteig d'aquest divendres que ha tingut lloc a la localitat madrilenya de Las Rozas.

"Serà una eliminatòria disputada i molt igualada", ha apuntat el preparador barcelonista, que no ha amagat que hagués preferit que aquest partit únic de quarts ho haguessin "jugat a casa", en declaracions difoses pel FC Barcelona.

De l'Athletic Club, Setién el considera un rival "que ens voldrà complicar la vida, però tenim capacitat suficient com per tenir moltes opcions i tirar l'eliminatòria endavant, però segur que no serà gens fàcil ni per ells ni per nosaltres".

Ha apuntat Setién que el Bilbao "està fent un bon campionat. Està sent sòlid, defensa bé i que té gent que et pot fer mal a dalt. Potser no és de marcar molts gols, però tampoc se'ls fan", i a més s'ha aventurat en indicar el següent: "Serà un partit que potser puguem tenir la iniciativa, però això no és indicatiu que puguis treure rendiment, perquè es defensa bé".