El Baxi vol retrobar el seu camí a Santiago

Fins avui a les dues de la tarda, el Baxi pot mantenir la incertesa sobre el retorn de Ryan Toolson, que ha viatjat amb l'equip cap a Santiago i podria reaparèixer en el partit d'aquesta tarda a la pista de l'Obradoiro. El seu últim partit va ser contra l'Estrasburg, el dia 8 de gener en matx de Champions. Sense ell només es va guanyar a l'Andorra i després han vingut les cinc derrotes seguides entre ACB i Europa, l'última dimarts passat a Oostende (85-72).

Ahir, abans de l'entrenament al Congost i de marxar cap a Galícia, Pedro Martínez va explicar sobre la lesió al peu esquerre de Toolson que «és en una zona de càrrega que és molt empipadora. Hem fet tot el possible, com posar-li unes plantilles, per aconseguir que es trobi millor. Quan no tingui dolor i pugui jugar, la recuperació crec que serà immediata, podrà córrer sense problemes».

El Manresa s'ha desplaçat amb 13 jugadors, dos dels quals amb el dubte de si jugaran o no. A més de Ryan Toolson hi ha Eulis Báez, que no s'ha pogut entrenar els darrers dies per un cop al genoll que va rebre en el partit a Bèlgica. «Cal agrair-li l'esforç, va acabar el partit», explicava ahir l'entrenador del Baxi. Si es dona d'alta Toolson, el més lògic seria que l'ala pivot dominicà sigui l'home descartat, oimés quan a la convocatòria hi ha un total de cinc interiors. I en referència amb el partit d'Oostende, es recupera el base Aleks Cvetkovic i el pivot David Kravish, que va demanar no viatjar per evitar problemes burocràtics que ja va tenir en un desplaçament del Baxi a Lituània; el club assegura que aquest mes quedarà tot resolt.

Pedro Martínez valorava sobre la derrota a Oostende i els 18 punts de renda que es van perdre que «ha estat un cop en una setmana en què hauríem estat contents per al nostre partit de diumenge contra el Madrid. Vam jugar sense tres homes importants, Ryan Toolson, Cvetkovic i Kravish, això físicament també es nota. Pel que fa a la nostra davallada al partit, es demostra que el bàsquet té molt de sensacions anímiques, sovint per sobre d'altres qüestions com les tècniques o les tàctiques».

L'entrenador espera recuperar la millor cara del seu equip en un partit complicat a Santiago i amb un Monbus Obradoiro que «està en un bon moment, ho va deixar clar en la victòria aconseguida en l'última jornada amb el València. És un equip molt atlètic, i que té moltes alternatives en el seu joc». L'equip gallec ja disposa d'un dels seus principals arguments en atac com és el triplista grec Vasileiadis: «El Kostas és un gran jugador, se l'ha de tenir molt en compte, però també tenen gran qualitat altres jugadors». Els anotadors més prolífics són el pivot Dejan Kravic (13,7), Brodziansky (12,2) i Magee (12,1). A la primera volta, el Baxi va perdre al Congost per 79-85.