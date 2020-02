Moncho Fernández: «El Manresa va estar a punt de guanyar el Madrid, ens costarà»

En la seva desena temporada al davant de l'Obradoiro, el gallec Moncho Fernández esdevé tot un clàssic del club i de la competició. Destaca les virtuts del Baxi, del qual recorda que va estar a punt de derrotar el Madrid diumenge passat: «No van guanyar el partit per manca d'encert a les últimes accions. Aquest és un equip en el qual tots els jugadors treballen, al davant i en defensa. Amb les idees molt clares, com tots els conjunts de Pedro Martínez. A més a més han sabut tirar endavant amb les dificultats afegides de les lesions i els canvis de jugadors. Es passen molt bé la pilota i són curosos en els detalls. Ens costarà».

De la presència o no de Ryan Toolson, que en el partit a Fontes do Sar de la temporada passada va firmar 29 punts (19 dels quals consecutius), Fernández en diu que «des del punt de vista ofensiu és dels millors jugadors que hi ha a la lliga, capaç de generar-se els seus tirs, amb molta eficàcia tant en els llançaments de dos com en els de tres punts. La seva absència o no és important, sensible».

En l'Obradoiro no podrà jugar, tampoc no ho va fer en el partit de la primera volta al Nou Congost, l'excapità del Baxi, Álvaro Muñoz, que té un trencament de fibres. En els darrers dies també ha tingut un constipat l'ala Mike Daum, però es creu que podrà jugar. Com a segon base actua l'esparreguerí David Navarro per la lesió d'Earl Calloway al genoll. Dilluns arriba un reforç en aquesta posició de base i d'escorta, el lituà Laurynas Beliauskas, de 22 anys, i que ve del Nevezis del seu país. Destaca amb un 42% en els tirs triples i disposa de mitjanes de 15 punts i amb 4 assistències per partit.