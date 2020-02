El Bayern de Munic venç i ja és líder gràcies a l'empat del Leipzig a casa

Nou canvi al capdavant de la Bundesliga. El fins ara líder Leipzig va empatar a casa davant del Borussia Mönchengladbach (2-2) i va deixar el primer lloc de la lliga en mans del Bayern de Munic. El conjunt bavarès va imposar-se a domicili davant del Mainz (1-3) per assaltar el liderat amb 42 punts. A un punt del líder es troba el Leipzig, que va estar molt aprop de culminar una gran remuntada. El Mönchengladbach va avançar-se amb dols gols en la primera meitat. A la represa els locals van retallar distàncies i van aprofitar una expulsió per empatar al final. En el temps de descompte els locals van tenir opcions per endur-se la victòria. El Bayern de Munic no va tenir problemes per superar el Mainz ja que al minut 26 guanyaven per 0-3. El Borussia Dortmund va golejar a l'Unió Berlín per cinc gols a zero.