El Sala 5 Martorell signa una gran victòria contra el líder Futsal Mataró

Triomf de mèrit i accés provisional a la zona de play-off. El Sala 5 Martorell es va imposar ahir amb claredat al líder de la competició i va refermar les seves possibilitats de lluitar per ser entre els quatre equips que es classificaran per jugar les eliminatòries d'ascens al final de la lliga. No en va, els de Víctor González ocupen el quart lloc de la classificació, almenys de forma provisional.

Els martorellencs van encarar el partit contra el Futsal Mataró fidels al seu estil de joc i van pressionar el seu oponent amb una gosadia inhabitual contra els equips de qualitat tècnica acreditada. Aquest fet va propiciar que el joc es caracteritzés per la seva intensitat i que el públic xalés amb les prestacions dels seus jugadors, oimés quan Abdelmalik Akarkach va atorgar avantatge als locals tres minuts abans del descans.

El Futsal Mataró va reaccionar a la represa i va reequilibrar el marcador al minut 26. La incertesa es va mantenir fins que Pablo Robert Rincón va marcar el 2 a 1 (min 36). Pau Albacete va dictar sentència amb dos gols (min 38).