Toni Bou obté una victòria difícil al Palau Sant Jordi i es manté invicte

No hi ha forma d'aturar Toni Bou. El pilot de Piera va tornar a demostrar, una vegada més, que fa falta un miracle per guanyar-lo ni que sigui en una sola prova. Ahir va remuntar els mals resultats inicials en la ronda final, després que Adam Raga anés a davant durant tota la prova de Barcelona, al Mundial de trial indoor.

El Palau Sant Jordi va ser testimoni d'un nou triomf de pes per part del pilot de Piera, que es manté invicte després de quatre proves, havent-les guanyat absolutament totes. L'inici de Bou ahir no va ser el millor i Adam Raga el va superar per tres punts a la primera ronda. En la segona ronda, el pilot del Montesa va ser el millor de la seva màniga, però Raga seguia superant-lo, amb tres punts per damunt del de Piera.

Però a la ronda final tot es va capgirar. Toni Bou va gestionar millor la situació que en les dues rondes anteriors i va estar pràcticament impecable, cometent només 4 punts de penalització durant tota la final. Adam Raga no va poder seguir-li el ritme i, tot i la gran prova que va realitzar al Palau Sant Jordi, va acabar amb onze punts de penalització, set més que el pilot de Piera. Així doncs, Bou s'allunya encara més a la classificació general i ja està a 20 punts de diferència respecte al segon classificat, el mateix Raga.



Cap al catorzè Mundial indoor

Toni Bou encara no és, matemàticament, campió, però les probabilitats són cada vegada més altes. Només queden tres proves: Bilbao, Wiener Neustadt (Àustria) i Andorra La Vella com a cloenda. Clarament, el pilot de Piera depèn d'ell mateix. Raga no en tindria suficient en guanyar les tres proves que queden si Bou fos segon en totes elles, ja que el de Montesa tornaria a ser campió per només cinc punts de diferència. El miracle d'Adam Raga podria arribar si guanyés les tres curses i Bou fos segon en només una de les tres. En aquest supòsit, el barceloní seria campió per un punt, fet que sembla pràcticament impossible que pugui passar. D'altra banda, al de Piera li serveix guanyar dues de les tres curses que falten per ser campió del món per catorzena vegada en indoor.

Cal recordar que la temporada passada Adam Raga va aconseguir superar Toni Bou en el mateix escenari que ahir. Semblava molt probable que el barceloní repetís la sorpresa, però el de Piera es va venjar del resultat de l'any passat.