Els manresans salven un punt amb el Banyoles en un partit que dominaven

El Minorisa va salvar un punt en un partit en què hi havia molt en joc i que no es podia posar millor per als interessos dels bagencs amb un clar 5-1 al primer parcial.

A més, els del Pla de l'Estany es van quedar amb un home menys 3'37'' abans del final però ni així els manresans van assolir una victòria que era clau.

Al descans el marcador s'havia anivellat fins a un 7-6 i, després del descans, en un tercer quart molt pobre, els manresans no van ser capaços d'anotar cap gol i veien com els banyolins es col·locaven amb un 7-8 favorable.

Amb un gol per sota s'encetava el decisiu darrer quart i Muñoz va empatar amb una gran acció des de la boia. La manca d'encert en les jugades de superioritat, que van ser mal jugades pels de la riba del Cardener, van impedir que els locals agafessin avantatge.

Llavors, quan quedaven 3'37'' per al final, els forasters es van quedar a la piscina amb un home menys. L'oportunitat era molt bona i no es va aprofitar, ja que els visitants es van avançar amb 9-10, obra de Mayol quan quedaven 2'28''. Els nervis i les imprecisions es van apoderar del CN Minorisa, que no va poder empatar (10-10) fins a un darrer sospir, quan quedaven 4'' al cronòmetre i després d'un temps mort. El gol el va fer Ruiz. L'inici il·lusionador s'havia desfet però un punt es va quedar a Manresa.