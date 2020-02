El Manresa FS trenca la maledicció a la pista de l'Escola Pia de Sabadell

arxiu particular

El Manresa FS celebra la victòria al vestidor, a Sabadell arxiu particular

El Manresa FS va obtenir una victòria de prestigi en una pista on mai havia guanyat. Els manresans van aconseguir sumar per fi els tres punts en la petita pista de l'Escola Pia Sabadell per continuar en bona dinàmica al quart lloc de la Segona Divisió B.

El conjunt manresà dirigit pel tècnic Sito Rivera va disputar un dels partits més complets de la temporada i gràcies a una forta defensa va ser capaç d'imposar-se a un equip local que ho va intentar fins al darrer moment. Els visitants van avançar-se amb un gran gol al contraatac d'Ambrós, al minut 4 de joc. L'alegria va durar ben poc per als manresans, ja que en la següent jugada, i gràcies a la gran insistència local, l'Escola Pia va empatar amb un gran xut exterior. El Manresa FS no va abaixar els braços i, a l'equador de la primera meitat, Santa va aprofitar una jugada embolicada dins de l'àrea local per rematar al fons de la xarxa i posar al davant de nou el conjunt bagenc. Cinc minuts abans de finalitzar el primer temps, els visitants van acumular cinc faltes i van disminuir la intensitat. Els jugadors sabadellencs, que van desplegar una forta pressió a mitja pista, no van aprofitar la situació i van marxar amb desavantatge al descans, 1-2.

A la represa, el partit va embogir. Qualsevol dels dos equips va tenir oportunitats per marcar. En una gran jugada per banda, el visitant Pep Costa va donar més avantatge als manresans amb un xut escorat que va tocar al pal i va colar-se al fons de la porteria, 1-3. Acte seguit, el jugador del Manresa FS Carles Corvo va enviar una pilota al travesser i va desaprofitar una gran oportunitat per sentenciar la victòria manresana i sumar els tres punts.

Ambdós equips van disputar un tram de partit molt obert i amb una gran intensitat. Fruit d'aquest ritme, l'Escola Pia va acumular cinc faltes quan faltaven cinc minuts per al final, fet que va provocar que els sabadellencs rebaixessin el ritme. Quatre minuts abans del final, l'entrenador local va decidir sortir amb porter jugador, i ja en la primera jugada van aconseguir escurçar la diferència, 2-3.

Lavado va provocar la sisena falta del conjunt local i Asis no va perdonar des del doble penal per donar de nou un còmode avantatge als bagencs, 2-4. Santa, a porteria buida, va arrodonir la victòria per als manresans amb el 2-5, mentre que els locals van maquillar el resultat amb un gol en el darrer minut. Amb aquesta victòria, el Manresa FS continua a la quarta posició abans de rebre la visita del complicat Mataró la setmana vinent al Pujolet.