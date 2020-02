Catalunya sub-16 femenina és campiona estatal amb el tècnic olesà Jordi Barrero

| ARXIU PARTICULAR

Celebració del títol estatal per part de la selecció estatal femenina

La selecció catalana sub-16 femenina de futbol sala, dirigida per l'olesà Jordi Barrero, es va proclamar campiona d'Espanya per segona vegada en la seva història després de superar a Madrid per 0 gols a 5 en la gran final disputada al pavelló de la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid).

El combinat català va començar dominant el partit en una posada en escena marcada per la dificultat per obrir el marcador i superar a la portera madrilenya, el que que va provocar que al descans s'hi arribés amb empat a zero. Va ser a la segona part quan les quadribarrades van fer un pas endavant fins al definitiu 0 a 5.