La Monistrolenca cau per la mínima i en l'últim instant en un partit boig amb el Puigcerdà (4-5)

El conjunt de Monistrol de Calders no va aconseguir puntar davant del Puigcerdà, en un enfrontament molt ofensiu i que va tenir moltes alternances tant en el joc com en el marcador. Ambdós equips van plantejar un partit molt seriós i intens. Després de moltes minuts igualats, l'equip visitant va aconseguir desfer l'empat i emportar-se el triomf gràcies a un gol en l'últim sospir del partit. En el grup 1 de Quarta Catalana, el líder Berga B continua una jornada més sense perdre, després de golejar a domicili, al camp del cuer Vilada (0-7). En el grup 2, la classificació està molt més renyida. El líder Pirinaica B va imposar-se per un còmode 4-1 davant del Palillo, mentre que el seu principal perseguidor a la lliga, l'Estación, va fer la feina en superar per un treballat 4-2 el Marganell.