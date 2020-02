El Solsona pateix més del compte per imposar-se al Palau d'Anglesola

El Solsona va suar de valent per aconseguir la victòria al camp del Palau d'Anglesola. Els visitants van començar el partit dominant la possessió de la pilota en un camp d'herba natural que no estava en les millors condicions possibles, cosa que dificultava molt la circulació de pilota de l'equip solsoní. Tot i això, van gaudir d'un parell d'ocasions per avançar-se, però no va ser fins al minut 22 que Esteve va fer el primer gol del partit, amb un córner olímpic que va sorprendre el porter local. A partir del gol del Solsona, els locals va augmentar la intensitat i van avançar les línies de pressió per buscar el gol de l'empat. Els millors moments dels locals van arribar minuts abans del descans, però la primera meitat conclouria amb avantatge favorable al Solsona.

A la represa, els visitants van tornar a dominar i a sentir-se còmodes sobre del terreny de joc, però els locals va aconseguir l'empat en una jugada de pilota aturada que va ser rematada magníficament per Simo. El Solsona va tractar de modificar el seu estil de joc per intentar fer mal al rival, combinant llargues possessions de pilota amb algun contracop ràpid que pogués sorprendre els lleidatans. En una transició, Ratera es va plantar sol davant del porter local, el qual el va fer caure clarament dins de l'àrea. El mateix Ratera va ser l'encarregat de transformar la pena màxima i marcar el gol de la victòria del Solsona. Els locals van utilitzar un joc directe en els darrers minuts del partit, però un Solsona ben col·locat defensivament va rebutjar totes les pilotes que els rivals penjaven a l'àrea. El partit va concloure amb una victòria per la mínima a favor dels solsonins.