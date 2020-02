Tres victòries i una derrota dels equips del CTT Castellgalí a la setzena jornada

Tres dels quatre equips del Club Tennis Taula Castellgalí es van endur la victòria en els seus respectius compromisos de la setzena jornada de lliga.

L'equip de la categoria Segona B, format per Ferran Paredes, Eduard Señor, Josep Garrido i Fernando Paredes, es va imposar per 2-4 a casa de l'Iceland els 8 de la Garriga i consolida el primer lloc. Per la seva banda, el conjunt de Tercera A, integrat per Constantin Frincu, Marcos Reches i Toni Ortega, va derrotar el Foment Martinenc per 5-1 i continua segon de grup. La formació A de Tercera B (Vladimir Alert, Paul Adrian Barlean i Montse Sans), es va desfer del CTT Sallent (Guillem Notario, Miquel Rodoreda i Lluís Pujol) per 5-1. Finalment, l'equip B de Tercera B (Carles Serra, Antonio Cobela i Ferran Guixaró) va caure als dobles amb el Barcelona C.