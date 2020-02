La gestora del CE Manresa donarà prioritat al dia a dia abans que eixugar el deute

La junta gestora del CE Manresa, encapçalada per la presidenta Ruth Guerrero, va ser oficial de ple dret dimarts a la nit, després de ser ratificada pels socis en una assemblea extraordinària convocada a tal efecte. Avui es presentarà a l'alcalde Valentí Junyent i al regidor d'Esports, Toni Massegú.

En la reunió d'associats es va parlar de números. El deute aproximat entre la temporada passada i aquesta (encara no hi ha xifres definitives), ronda els 170.000 euros (80.000 i 90.000, respectivament). El tresorer Manel Villaplana ha comentat a Regio7 que «la nostra prioritat serà assumir el que queda de temporada, però també és cert que cada moment ens marcarà com ho podem trampejar tot plegat. És possible que en algun moment s'hagi de fer front a alguna despesa anterior per evitar situacions pitjors». En aquest sentit, Villapalana té clar que la gestora «ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats del club durant un període transitori no superior a tres mesos, quan s'hauran de convocar eleccions. Això vol dir que la nostra tasca és endreçar l'entitat i buscar solucions econòmiques per saldar el dia a dia. Les línies a seguir en el futur, així com fer front al passat, les haurà de plantejar i executar la mateixa junta del CE Manresa».

A l'assemblea de dimarts es va comunicar als socis que els comptes del CE Manresa estan embargats pel deute d'uns 10.000 euros a l'empresa de roba esportiva Hummel, una part del qual ja està liquidat. La gestora intentarà un aplaçament de l'endarreriment, segons va explicar Villaplana.

Un altre tema que es va debatre va ser la del bar del Nou Estadi del Congost. El mateix Villaplana va comentar que «s'ha fet un precontracte a la senyora Sandra Benítez, la dona de l'expresident Luis Villa, fins a final de temporada, a canvi d'un pacte econòmic».

Respecte a la relació amb l'Ajuntament, la presidenta Ruth Guerrero va dir que «la col·laboració hi és i es va demostrar quan va aconseguir l'aplaçament del deute amb els àrbitres parlant amb la federació. Aquella va ser una primera presa de contacte, però és clar que hem de tenir més punts de trobada».